Dit moet u weten over de bekerfinale AZ - Vitesse

ARNHEM - Vandaag is het zover: de bekerfinale AZ-Vitesse. De afgelopen weken nam de bekerkoorts steeds verder toe. Wij hebben de belangrijkste feiten op een rijtje gezet!

Vitesse haalde maar drie keer de finale van het KNVB-bekertoernooi. Dat was in 1911/1912, 1926/1927 en 1989/1990. Al die finales gingen verloren.



Vitesse verloor de laatste bekerfinale van PSV (1-0). Vitesse-icoon John van den Brom miste een belangrijke penalty. Van den Brom is nu de hoofdcoach van AZ, de tegenstander van de Arnhemmers in de finale.

Zie ook: John van den Brom gunt Vitesse alles, maar de beker niet

Vitesse dit seizoen de meest scorende ploeg in het bekertoernooi is? De Arnhemmers maakten al 19 doelpunten. Hiervoor maakten de Arnhemmers nooit meer dan 17 treffers in één bekerseizoen.



Lewis Baker op dit moment de topscorer van het bekertoernooi is? Hij maakte er vijf. De Engelsman scoorde in bijna elke bekerronde, alleen niet in de kwartfinale thuis tegen Feyenoord. (Tighadouini en Kashia scoorden)



Vitesse en AZ troffen elkaar maar één keer eerder in de beker. In het seizoen 2000/2001 won Vitesse met 2-1.



In de competitie won Vitesse dit jaar thuis ook met 2-1 van AZ. In Alkmaar werd het 2-2.



Vitesse-trainer Henk Fraser speelde vier keer een bekerfinale met Feyenoord en won ze allemaal.



Guram Kashia en Maikel van der Werff wonnen ook ooit een beker. De Georgische verdediger deed dat met Dinamo Tblisi in 2009 en Maikel van der Werff won de beker met PEC Zwolle in 2014.



Scheidsrechter Makkelie fluit de bekerfinale tussen AZ en Vitesse. In de beker floot hij de Arnhemmers dit jaar één keer eerder. Dat was in de kwartfinale tegen Feyenoord (2-0 winst).



Een goede vorm voorafgaand aan de bekerfinale zegt niets. De laatste jaren werd de beker in vier van de vijf gevallen gewonnen door een ploeg die een mindere reeks had voorafgaand aan de finale.



Dat zegt overigens niks over AZ-Vitesse, want beide clubs hadden ongeveer dezelfde vorm de laatste weken. Vitesse haalde 9 punten uit de laatste vijf wedstrijden, AZ pakte er 8.

Mis bij Omroep Gelderland niets van de bekerfinale tussen Vitesse en AZ! In het liveblog op onze app en website tellen we vandaag de hele dag af naar de wedstrijd in Rotterdam. Vanaf 18.00 uur wordt de wedstrijd van begin tot eind live uitgezonden via Radio Gelderland. Op televisie houden we je zondagavond elk uur op de hoogte van de stand van zaken.