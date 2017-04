Van Wolfswinkel: 'We moeten een aparte wedstrijd als normaal benaderen'

ARNHEM - Ricky van Wolfswinkel speelde veel belangrijke wedstrijden in zijn carrière, maar zondag staat hij voor een van de belangrijkste. Een bekerfinale met de club waar hij werd grootgebracht.

De spits is net zoals het team gefocust op de wedstrijd tegen AZ, maar dat was lange tijd niet zo. 'We hebben sinds de halve finale amper over de bekerfinale gesproken. Nee, ik heb er niet elke dag aan gedacht. Het is een compliment dat de staf die focus op de beker van ons af heeft gehouden.'

Maar nu moet de knop om zijn, want die wedstrijd zit er toch aan te komen. Maar de spits wil het wel allemaal een beetje relativeren. 'We kunnen ons niet anders voorbereiden dan normaal. Dit is weer gewoon een wedstrijd, wel één met meer spanning en druk. Maar daar kunnen we goed mee omgaan. Ik merk dat we in deze groep dit jaar heel goed kunnen relativeren.'

Veel belangrijke wedstrijden gespeeld

Ricky van Wolfswinkel speelde in zijn carrière al veel belangrijke wedstrijden, maar een bekerfinale in Nederland is uniek zegt hij. 'Ik heb veel Europese wedstrijden gespeeld en bekerfinales in Portugal. Dat zijn ook belangrijke wedstrijden, maar hier ligt nu nog wat extra motivatie. Juist omdat het nu met Vitesse is. Daarnaast is de bekerfinale iets fantastisch met de sfeer die daar omheen hangt.'

'Ik blijf de Ricky die ik ben'

Tot slot wil Van Wolfswinkel nog wel benadrukken dat het noodzaak is om normaal te blijven doen. 'Ik blijf ook de Ricky die ik altijd ben. Nuchter. Het is een aparte wedstrijd die we normaal moeten benaderen. Als we namelijk van gedrag gaan veranderen ontstaat er stress bij anderen. En dat moeten we niet hebben voor zo'n wedstrijd.'

