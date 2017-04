Kunnen de volleyballers van Orion de landstitel pakken?

GRONINGEN - Volleybalvereniging Orion uit Doetinchem speelt vandaag de eerste wedstrijd in de finale om de landstitel. De wedstrijd wordt gespeeld in Groningen, tegen Abiant Lycurgus.

De return om de titel is volgende week, dan wordt er in Doetinchem gespeeld. In de reguliere competitie bleek het thuisvoordeel niet beslissend. Lycurgus won in Doetinchem terwijl Orion in Groningen won.

De finale is een kopie van de editie van 2016. Toen verloren de Achterhoekers en ging de titel naar Groningen.