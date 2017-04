Wie blust straks de brand?

HOEVELAKEN - Heeft de brandweer in Gelderland over tien jaar nog wel genoeg mensen? Op dit moment is twee derde van alle posten actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De regio Gelderland-Midden met 41 brandweerposten zoekt inmiddels voor 29 posten vrijwilligers. Zo ook in Hoevelaken. 'Dat is echt een probleem daar. De meeste inwoners werken overdag, dus zijn er tussen half zeven 's ochtends en 's avonds bijna geen vrijwilligers te vinden', vertelt Allard Schimmel, woordvoerder van de regio Gelderland-Midden.

Geen hobbyisten

Daarnaast vraagt het brandweerwerk ook het nodige van mensen vertelt Schimmel: 'Een vrijwilliger doorloopt precies dezelfde training als beroepsmensen. Het zijn geen goedbedoelde hobbyisten. Dus het woord vrijwilliger dekt de lading niet, ze doen het er nog 'even' bij naast hun werk.'

Robert Spijkerman van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ziet ook in zijn regio de tekorten oplopen: 'Zeker dertig posten zoeken nieuwe mensen, maar eigenlijk moet iedere post continue op zoek naar nieuwe mensen, want de opleiding duurt zo'n 2,5 jaar. Hoenderloo is zo'n post die enorm vergrijst, huizen zijn duur, jongeren trekken weg.' In Gelderland-Zuid wordt bij 29 van de 37 posten gezocht naar nieuwe brandweerlieden.

En dus is de zoektocht in volle gang. In Maurik wordt geflyerd en in Harderwijk is dinsdag een inloopavond. 'We zoeken mensen vanaf 18 jaar, het liefst uit de eigen omgeving, anders trekken ze weer weg', vertelt Spijkerman.