Dineren met de koning: 'Ben geen visliefhebber, maar heb het wel opgegeten'

AMSTERDAM - 'Geweldig, supermooi'. Miranda Bourgonje uit Beuningen geniet zaterdagmorgen nog na: ze mocht vrijdagavond met koning Willem-Alexander en koningin Máxima dineren.

Met 149 medejarigen was ze uitgenodigd voor het verjaardagsdiner van de koning in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Net als de koning was ze donderdag 50 jaar geworden.

Bourgonje ging in stijl naar het diner. 'Ik droeg een lange avondjurk. Zwart met glitters erin. Ik heb 'm gekregen van een goede vriendin van het werk. Hij paste precies.'

Wat vond ze het bijzonderst? 'De ontmoeting', zegt Bourgonje meteen. 'Dan zie je ze staan in de speciale ontvangsthal. We komen allemaal aan de beurt om de hand te schudden. Je staat dan te wachten en dan denk je: ja, het zijn ze echt.'

En dan de prangende vraag: hoe was het eten? 'Heel lekker. Er stond ook vis op het menu. En ik ben niet zo'n visliefhebber. Maar ik heb het wel opgegeten.'

Het diner:

Zalmtompouce met gerookte forel

Crème fraîche met dille

Gebakken rundersteak

Dragonsaus

Baby witlof, haricots verts

Aardappelkroketjes

Hazelnootschuimtaartje

Geroosterde hazelnoten

Saus van romige karamel



Mokka

Onderonsje met de koning

Het lukte Bourgonje nog een praatje met de koning aan te knopen tijdens de tentoonstelling die in het paleis is ingericht.

'Hij kwam pal naast me staan en ik dacht: nu kan ik even iets vragen', vertelt ze. 'In de etalage stonden allemaal vlaggen van verschillende landen en middenin stond een groot boek. Alexander legde uit dat die vlaggen van de landen waren die meedoen met de euro en in dat boek stonden dus de aantekeningen van die landen.'

De Beuningse vond het mooi hoe de koning erover vertelde. 'Heel open en heel vriendelijk. Toch was het wel spannend voor mij, want hij is toch een koning. Mijn wens is echt in vervulling gekomen. Ik heb er echt van genoten.'