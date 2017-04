Gillende kinderen na explosie: 'Dat gaat door merg en been'

NUNSPEET - Bij de explosie op het vakantiepark in Nunspeet zijn twee kinderen, een moeder en een oma gewond geraakt. Dat zegt burgemeester Breunis van de Weerd.

'De omstanders hebben heel adequaat gehandeld. Een buurman is gelijk naar binnen gerend en heeft een kind mee naar buiten genomen. De kinderen zijn gelijk onder een douche gezet en omstanders hebben een arm om hen heen geslagen tot de hulpverleners er waren. Dat was heel mooi en menselijk', aldus Van de Weerd.

'Het heeft wel veel impact. Vooral op de campinggasten in de directe omgeving. Die hebben de slachtoffers en de brandwonden gezien. De kinderen hebben ook enorm gegild, dat gaat natuurlijk door merg en been.'

Volgens de burgemeester kunnen de overige bewoners gewoon op het park blijven. 'Er is één woning verwoest, maar tien meter verder staat een volgende woning waar weinig mee aan de hand is.' Naar de oorzaak van de explosie wordt onderzoek gedaan. 'Maar het ligt natuurlijk in de lijn der verwachting dat het iets met gas te maken heeft.'

De burgemeester vertelt op Radio Gelderland over de explosie.

