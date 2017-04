Geallieerden plunderden bij bevrijding Zuid-Gelderland

ELST - Bij de bevrijding van Zuid-Gelderland in de Tweede Wereldoorlog maakten de geallieerden zich schuldig aan plunderingen en vernielingen.

Dat blijkt uit archiefonderzoek van Trouw. Op een bijeenkomst in Nijmegen aan het eind van de oorlog meldden acht van de zeventien burgemeesters dat bevrijders er met hun gemeentekas vandoor waren gegaan.

Boerderijen in brand gestoken

In Groesbeek ging de administratie van de gemeente verloren toen die uit het stadhuis werd gehaald en op straat werd gegooid. Ook roofden soldaten tafelzilver en antiek. In Eibergen en het Betuwse buurtschap Eimeren staken soldaten met vlammenwerpers boerderijen in brand.

De plunderingen vonden plaats in geëvacueerde gebieden aan de frontlinie, waar burgers niet mochten komen. De buit werd mogelijk verkocht aan nog vermogende Nederlanders. Tot vervolging is het nooit gekomen in Nederland, schrijft Trouw.

