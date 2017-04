Vier gewonden bij explosie op vakantiepark

Foto: GinoPress

NUNSPEET - Op een vakantiepark in Nunspeet is een explosie geweest in een vakantiehuis. Daarbij zijn vier mensen gewond geraakt.

Een persoon is volgens een omstander opgevangen in de wasserette. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen, die landde op de nabijgelegen golfbaan. De vier gewonden zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht met brandwonden. Door de explosie ontstond er brand, van het huisje is weinig over. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de explosie.