Medewerkers zorgen voor aanhouding smartphonedieven

ULFT - De politie heeft in Duiven twee winkeldieven zonder vaste woon- of verblijfplaats kunnen aanhouden, doordat ‘doortastende medewerkers’ de dieven in de kraag grepen.

De politie werd gealarmeerd om naar een winkel op bedrijventerrein de Nieuwgraaf te komen, omdat een beveiliger een winkeldief onder controle had. De 38-jarige winkeldief had gepoogd meerdere smartphones te stelen. Toen de beveiliger wilde ingrijpen ontstond een vechtpartij, waarbij de medewerker enkele klappen incasseerde. Desalniettemin wist hij de dief tegen de grond te werken, waardoor de verdachte kon worden overdragen aan de politie.



Tijdens deze aanhouding kwam een medewerker van een naastgelegen winkel aangelopen met de boodschap dat ook in zijn winkel een verdacht persoon was gesignaleerd. Bij deze 26-jarige man werden meerdere smartphones aangetroffen. De politie heeft ook deze winkeldief aangehouden.



Foto: REGIO8

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden