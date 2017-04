Kat tijdens Koningsdag in pootje geschoten; 'laffe daad'

Foto: Facebook/Politie Nunspeet

NUNSPEET - In Nunspeet is tijdens Koningsdag een kat in zijn poot geschoten. Het beestje brak twee middenvoetsbeentjes.

Het gebeurde rond 20.00 uur en de politie spreekt van een 'laffe daad.' Er wordt gezocht naar de daders en de politie roept mensen die iets gezien hebben op om contact op te nemen met de politie.