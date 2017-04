Piek/Muskens strandt in kwartfinale EK

ARNHEM - Badmintonsters Selena Piek en Eefje Muskens zijn op het EK in Denemarken uitgeschakeld in de kwartfinales. Het Arnhemse duo verloor van het Russische koppel Tsjervjakova/Morozova.

Piek stonden maanden aan de kant vanwege een voetblessure. Het EK is het eerste grote toernooi voor de twee sinds die blessure. In de kwartfinale won het koppel de eerste game met 21-19. De tweede en derde game gingen naar de Russinnen: 16-21, 14-21.

Ondanks de uitschakeling is Piek toch wel tevreden. 'Natuurlijk ga je voor de medailles, maar ik denk dat we blij mogen zijn dat we er stonden. Vorige week heb ik nog drie trainingen moeten schrappen en dat we hier dan tachtig minuten staan te spelen, daar mogen we best een beetje trots op zijn', zegt ze tegen de badmintonbond.