Gewapende overval op cafetaria

Foto: Pim Velthuizen

APELDOORN - Cafetaria Charly aan het Musketiersveld in Apeldoorn is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen.

Rond 01.00 uur stapte er iemand met een wapen de cafetaria binnen. Het is nog niet duidelijk of er buit is gemaakt. De politie kwam vervolgens ter plaatse, maar de overvaller was al gevlucht. Verder kon de politie nog weinig informatie geven over het voorval, alleen dat er geen gewonden zijn gevallen. Politie doet onderzoek De politie was rond 02.00 uur druk bezig met onderzoek bij de cafetaria. Zo werd het personeel, dat buiten stond, gehoord door de politie. Ook waren een aantal speurhonden aanwezig om te zoeken naar sporen van de daders.