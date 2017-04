Barry Beijer heeft goed gevoel voor Achilles

DOETINCHEM - Barry Beijer beseft dat Achilles alsnog miraculeus kan ontsnappen aan degradatie.

"Ja perfect. Hier doe je het voor. We wisten dat we vandaag minimaal een puntje moesten halen en dan waren we nog afhankelijk van Dordrecht. We hadden na een uur door dat zij met 2-0 achter stonden en dus wisten we dat we die 3-3 vast moesten houden. Het was nog wel tot het einde een beetje spannend, hè?"

Achilles had het wel zwaar tegen De Graafschap, maar kwam telkens terug van een achterstand. "Dat is veerkracht, maar ook kwaliteit. Nu moeten we volgende week volle bak gaan. Ik heb er een goed gevoel bij. Wij allemaal. We hebben inmiddels vier wedstrijden niet verloren en zitten in een flow. Nu nog één week vol gas geven. We hebben het niet in eigen hand, maar we kunnen voor een stunt zorgen door volgende week weer te winnen."