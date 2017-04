De Graafschap-trainer Henk de Jong baalt van verdediging: 'Dit kan gewoon niet'

DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong had vrijdagavond geen goed woord over voor zijn verdediging. Door slecht verdedigen gaf zijn ploeg driemaal een voorsprong uit handen.

'Verdedigend hebben we al een slecht seizoen, maar vanavond hebben we daar een schepje bovenop gedaan. Dit kan gewoon niet', vertelt hij aan Omroep Gelderland. 'De eerste helft laten wij het verdedigend liggen. Daar kunnen onze aanvallers niet tegen voetballen. En dat is vaker gebeurd dit seizoen.'

Door het puntenverlies hebben de Doetinchemmers plaatsing voor de play-offs voor promotie niet meer in eigen hand. Het verschil met nummer tien RKC Waalwijk is drie punten met nog één wedstrijd te spelen. Bovendien staat FC Eindhoven nog tussen De Graafschap en de Waalwijkers, met twee punten meer dan de Doetinchemmers.

'Van ver gekomen'

'We bewijzen onszelf vandaag een slechte dienst', vervolgt De Jong. 'Nu is het wel lastig. We zijn echter van ver gekomen. We doen tot de laatste wedstrijd mee voor een plek in de play-offs en dat had niemand drie maanden geleden verwacht. Maar dit gelijkspel is wel zuur. We hebben wel nog een kans, dus we gaan volgende week gewoon verder.'

