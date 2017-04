Achilles heeft 99 levens volgens trainer Eric Meijers

DOETINCHEM - Achilles'29 kan zich op de laatste speeldag alsnog veilig spelen na de spectaculaire 3-3 uit tegen De Graafschap.

"Onze kansen zijn na vandaag wel gestegen", denkt trainer Eric Meijers. ' Wij moeten winnen en Dordrecht moet verliezen. Maar we hoeven er maar één keer boven te staan en dat is na de laatste wedstrijd."

"Een kat heeft negen levens en Achilles heeft er 99. Er zit een bepaalde wilskracht in ons en daarom doen we tot de laatste wedstrijd mee. We hebben vandaag drie keer een achterstand goedgemaakt. Daar verdient de groep een compliment voor. Ik ben trots op ze, eigenlijk de hele tweede seizoenshelft al. We zijn door De Graafschap met de rug tegen de muur gezet en de tweede helft kwamen we er bijna niet meer uit. Maar we hebben met elkaar gewerkt om het punt over de streep te trekken, dat is geweldig."