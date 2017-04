Politie geeft namen en foto's vrij van vermiste meisjes uit Nijmegen

NIJMEGEN - De politie heeft vrijdagavond foto's en de namen van de twee meisjes uit Nijmegen vrijgegeven die sinds maandagavond vermist zijn. Het tweetal is nog steeds niet gevonden.

De 15-jarige Delal Isik en de twee jaar oudere Laila Aïssi zijn maandag voor het laatst in Nijmegen gezien. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

'Het zijn jonge meiden. En ze zijn al sinds maandag weg. Daarom hebben we in overleg met de ouders besloten om deze gegevens te publiceren', licht politiewoordvoerder Niels Nijman toe. 'We hebben echter nog geen reden om aan te nemen dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden.'

De woordvoerder kon niet aangeven of er de afgelopen week al veel tips waren binnengekomen. 'In ieder geval nog geen bruikbare, zodat we hun verblijfplaats weten.'

Signalementen

Eerder publiceerde de politie de signalementen van het tweetal. Delal is 1 meter 70 lang, heeft een gezet postuur, een blanke huidskleur en bruin lang stijl haar. Dat draagt ze mogelijk in een staart. Verder draagt ze een zwarte bril. Wat voor kleding ze draagt, is niet bekend.

Laila draagt vermoedelijk een groen vest en een zwarte legging. Ze is kleiner - 1 meter 56 - en heeft lang bruin gekruld haar in een staart. Ook heeft ze een normaal postuur.

Vrijwillig

Vrijdagochtend werd bekend dat beide meisjes vrijwillig zijn weggegaan.

