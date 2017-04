AZ-Vitesse: vijf spelers die de kleuren van beide clubs verdedigden

ARNHEM - Voor de eerste keer in de historie staan Vitesse en AZ tegenover elkaar in de bekerfinale. Met John van den Brom als trainer hebben de Alkmaarders een heuse oud-Vitessenaar in dienst. Hij is niet de enige persoon die een verleden heeft bij beide clubs. Daarom vijf spelers die voor zowel Vitesse als AZ als speler binnen de lijnen kwamen.

Stijn Schaars

De middenvelder maakte op 9 maart 2003 zijn debuut voor Vitesse in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-4 verlies). Schaars zou in totaal drie seizoenen in Arnhemse dienst zijn. Mede door de aanwezigheid van Theo Janssen werd hij echter nooit een vaste waarde. Desondanks speelde hij 44 wedstrijden (4 doelpunten). In de voorbereiding op het seizoen 2005-2006 werd bekend dat hij bij AZ had getekend. Hij zou hier in totaal zes jaar spelen, met als hoogtepunt het kampioenschap in 2009.

Phillip Cocu

Foto: ANP

Net als Schaars verloor ook Phillip Cocu zijn debuutwedstrijd. Op 22 januari 1989 kwam hij voor AZ binnen de lijnen in het uitduel met NEC (3-1 verlies). Na twee seizoenen in de eerste divisie koos hij voor een overstap naar subtopper Vitesse. Zijn eerste wedstrijd in Arnhemse dienst eindigde in een ramp: hij brak tegen Sparta zijn rechterkuitbeen en stond daardoor ruim acht maanden buitenspel. Na zijn blessure speelde hij zich snel weer in de basis en behaalde vaak Europees voetbal. In 1995 vertrok hij naar PSV.

Peter van den Berg

Foto: ANP

De verdediger startte zijn voetbalcarrière bij Excelsior en Cambuur Leeuwarden voordat hij in 1997 de overstap maakte naar AZ. In zijn eerste jaar speelde hij 26 wedstrijden en werd hij kampioen van de eerste divisie met de Alkmaarders. Daardoor kwam hij voor het eerst in zijn loopbaan uit op het hoogste niveau in Nederland. Na in totaal drie seizoenen hield hij het voor gezien bij AZ. Via RKC Waalwijk en Feyenoord kwam Van den Berg terecht bij Vitesse. In twee seizoenen kwam hij tot dertig competitieduels. Opvallend: bij zowel AZ als Vitesse wist hij niet te scoren. Bij zijn overige opdrachtgevers wel minimaal één keer.

Gill Swerts

Foto: ANP

De Belgische voetballer maakte in 2005 de overstap van Feyenoord naar Vitesse. Tot verrassing van velen werd de rechtspoot door de toenmalige trainer Edward Sturing als linksback geposteerd. Swerts deed dat zo goed dat hij als derde eindigde in de Speler van het Jaar-verkiezing onder supporters. Na drie jaar in Arnhem vertrok hij transfervrij naar AZ. Hier zou hij in 45 duels twee keer scoren. Na twee seizoenen verdiende hij een contract bij zijn oude club Feyenoord.

Marko Vejinovic

Foto: ANP

De Nederlandse middenvelder van Servische afkomst maakte bij AZ zijn debuut in het betaald voetbal. Zijn eerste wedstrijd was in de KNVB Beker tegen Achilles'29 (3-0 winst). Venijovic zou uiteindelijk drie competitiewedstrijden spelen voor de Alkmaarders, met wie hij de Johan Cruijff Schaal in 2009 won. Via Heracles Almelo belandde hij bij Vitesse. Daar groeide Vejinovic uit tot een stabiele kracht op het middenveld. Meest opvallend was daarbij zijn tweede seizoen (2014-2015), waarbij hij in zijn eerste tien wedstrijden zes keer scoorde. Het leverde hem aan het einde van dat seizoen een contract op bij Feyenoord.

Foto: ANP