Grieks restaurant in Vitesse-kleuren gehuld

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - En weer is Arnhem een geel-zwart gebouw rijker. Deze keer werden er stoffen in Vitesse-kleuren over Grieks restaurant Delphi gedrapeerd. Allemaal als steun in de rug voor de bekerfinale van Vitesse zondag in De Kuip tegen AZ.