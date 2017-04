Duizenden fans zwaaien Vitesse-spelers uit

ARNHEM - Met fakkels en spreekkoren nemen de fans van Vitesse vrijdagavond afscheid van de spelersgroep van de Arnhemse club. De spelers vertrekken vanavond per bus naar een trainingslocatie om zich daar verder voor te bereiden op de bekerfinale tegen AZ op zondag.

Voor Vitesse-fans is de finale de wedstrijd van de eeuw. Eindelijk kan er een prijs gepakt worden. Hun club won in 125 jaar nog nooit een prijs. In Arnhem is dan ook heuse bekerkoorts uitgebroken.

En dus zaten er dik tweeduizend fans op de tribune van het GelreDome. Ze mochten bij het laatste deel van de training zijn. Daarna verzamelden de fans zich buiten bij het stadion om de spelers uit te zwaaien.

Naar verwachting reizen zondag 18.000 fans hun club na om bij de bekerfinale in de Kuip te zijn.