Van Vitessefrikandel tot -taart en -bier: bekerkoorts stijgt tot nieuw hoogtepunt

ARNHEM - In Arnhem de Vitesse-gekte helemaal toegeslagen. In afwachting van de bekerfinale zondag verschijnen er de gekste Vitesse producten.

Zo is er bijvoorbeeld Vitesse bier, een Vitesse frikandel, Vitesse taart en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

'Snack voor de echte Vitesse-fan'

Gert Jan Beumer van snackbar 't Beumertje is één van de eersten bij wie de bekerkoorts toesloeg. Hij bedacht een frikandel in de clubkleuren van de Arnhemse finalist. Hij rolt de snack in spek, legt er een paar plakken kaas op en bakt het geheel even op. Om de zwarte strepen te krijgen, spuit hij er donkere barbecuesaus op. 'Dit is echt een stevige snack voor de echte Vitessefan,' volgens Beumer zelf.

Zingen voor de Vitessetaart

Pattisserie Christiaan verkoopt allerlei geel-zwart gebak en heeft een grote Vitessetaart in de etalage staan. Die laatste blijkt de harten van sommige supporters veroverd te hebben, vertelt eigenaar Stephan Stienstra. 'Ik lag te slapen en ik hoorde wat Vitessefans buiten zingen en ik dacht bij mezelf wat gebeurt er. Toen dacht ik opeens, oh ja, de taart. Daar kunnen ze weleens tegenaan zingen.'

Cadeautje voor de spelers

Als Vitesse zondag in de Kuip tegen AZ de beker weet te winnen, dan mogen ze hun borst nat maken. 'Dan ga ik zo'n grote taart langs brengen voor het hele team,'belooft Stienstra. Ook Beumer wil ze dan trakteren op een Vitesse-frikandel. 'Ze mogen zich helemaal misselijk eten aan die frikandel dan mogen ze er net zoveel eten als ze willen.'