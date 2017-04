Politie: 'Foto's vermisten laatste redmiddel'

NIJMEGEN - Begin deze week meldde de politie via sociale media de vermissing van twee meisjes uit Nijmegen. Dat ging gepaard met een vrij summier signalement van de twee. José Albers, woordvoerder van de politie Oost-Nederland, legt uit waarom die omschrijving zo algemeen was.

'De privacy van een vermiste is van groot belang. We proberen in overleg met ouders of vrienden een afweging te maken', aldus Albers. 'Als zo'n foto eenmaal op het internet staat, is het lastig om die eraf te krijgen. Dat kan vervelend zijn als iemand later gaat solliciteren.'



Het delen van foto's is dus een soort laatste redmiddel. 'Soms kiezen mensen er zelf voor om even te verdwijnen', zegt Albers, die aangeeft dat soms ook een 'eercultuur' een reden kan zijn om bepaalde informatie niet te willen delen. Zelfs niet in het geval van een vermissing.