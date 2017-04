Liveblog: Achilles leeft weer, want maakt 3-3 tegen De Graafschap

DOETINCHEM - Achilles'29 kan vanavond officieel of officieus degraderen. De Groesbeekse hekkensluiter kan het laatste zetje krijgen uitgerekend van provinciegenoot De Graafschap.

TUSSENSTAND: 3-3

46. Bryan Smeets krijgt direct een gele kaart en zal geschorst zijn volgende week in Oss.

46. We beginnen weer op De Vijverberg. Het schema zegt 6-6 vanavond.

Achilles-aanvaller Emir Smajic krijgt in de rust bijna de volle laag van de sproeier. De spits was vorige zomer nog op proef bij De Graafschap.

45. Even bijkomen van al die doelpunten in de eerste helft. De laatste was dus van Versteegen (links op de foto), die vier op vier loopt de laatste weken.

42. En ja hoor, het kan niet op: 3-3 via Niek Versteegen door de benen van Filip Bednarek. Achilles leeft weer.

40. Ondraaglijke spanning bij trainer Eric Meijers van Achilles. Het draadje lijkt vanavond toch echt te knappen, al toont zijn ploeg tot dusverre wel veel veerkracht. En staat concurrent Dordrecht nu ook achter.

34. Maar dan is het toch weer raak, de tweede van Anthony van den Hurk: 3-2. De Graafschap nu virtueel 10e en in de play-offs en Achilles degradeert bij deze tussenstanden.

33. Piotr Parzyszek lijkt te scoren, maar Te Loeke voorkomt dat met een fraaie reflex.

30. "Potverdomme" of een vergelijkbare krachtterm klinkt het nu ongetwijfeld bij De Graafschap-trainer Henk de Jong.

28. Achilles heeft moed geput uit die twee gelijkmakers. De Groesbekers spelen met veel flair nu.

23. Boy van de Beek snijdt een vrije trap mooi aan en Antonio Stankov kopt raak: 2-2.

20. Robbert te Loeke redt op een uithaal van Robert Klaasen.

16. Maar direct alweer een doelpunt voor De Graafschap. Achilles krijgt de bal niet goed weg en dan slaat Anthony van den Hurk toe. Dus weer virtuele degradatie Achilles.

15. Maar meteen is het weer gelijk via Jop van Steen: 1-1.

14. En daar is de 1-0 via Mark Diemers. Op dit moment is Achilles virtueel gedegradeerd.

13. Gunstig voor De Graafschap, Eindhoven staat achter uit tegen Cambuur. Dat is één van de ploegen die moet worden ingehaald om de play-offs nog te halen.

12. De beide trainers leven fanatiek mee. Er gebeurt verder weinig op het veld behalve een vrije trap van Boy van de Beek ruim naast.

7. Niek Versteegen, de laatste weken het goudvinkje van Achilles, komt nog niet in het stuk voor.

5e minuut: Het is voorlopig eenrichtingsverkeer. Achilles trekt zich massaal terug.

20.01 We beginnen net te laat hier.

19.55 Misschien kan Achilles zich laten inspireren door de vrouwen, want die staan inmiddels met 3-0 voor tegen Telstar.

19.53 De Spinnekop kolkt nog niet echt zo vlak voor de wedstrijd. Maar dat komt ongetwijfeld wel.

19.49 De Graafschap-trainer Henk de Jong in gesprek met trouwe fan Roel.

19.39 De spelers van Achilles in de warming up.

19.35 "Mochten wij vanavond resultaat halen, dan voorzie ik nog een Houdini-act in het kwadraat", is een gevleugelde uitspraak van Achilles-trainer Eric Meijers.

19.30 En daar is ook topscorer Piotr Parzyszek. De spits beloofde voor dit seizoen zeker twintig doelpunten. Die doelstelling heeft hij al ruimschoots gehaald, want hij staat al op 25.

19.24 De spelers van De Graafschap komen het veld op voor de warming-up onder aanvoering van aanvoerder Bryan Smeets.

19.08 Eerder dit seizoen in Groesbeek bleef het 0-0 en was Achilles zelfs dichtbij de overwinning.

18.57 Donkere wolken boven de nu nog lege Vijverberg. Voor De Graafschap of voor Achilles?

18.54 Van het Achterhoekse karakter van De Graafschap is vanavond in de basiself weinig over met alleen Bart Straalman als streekvoetballer aan de aftrap. Op de bank zitten wel spelers uit de Achterhoek.

18.48 Achilles moet vooral kijken naar FC Dordrecht, dat drie punten voor staat. Als de Groesbekers een minder resultaat boeken dan die ploeg vanavond, is de degradatie definitief. En bij hetzelfde resultaat is de degradatie officieus een feit, want op doelsaldo kan Achilles er normaliter met een verschil van meer dan 25 doelpunten er nooit meer langs.

18.45 Bij De Graafschap maakt Andrew Driver zijn rentree als offensieve linksback. Verder is alles zoals verwacht bij de Superboeren.

Bednarek, Van Overbeek, Straalman, Van Diermen, Nieuwpoort, Driver, Diemers, Smeets, Klaasen, Van den Hurk, Parszyszek.

18.42 De Graafschap moet winnen en is dan afhankelijk van puntenverlies van RKC, Eindhoven en Emmen. De Doetinchemmers hebben nog twee speeldagen om twee van deze drie ploegen te achterhalen. Dat zou alsnog deelname aan de play-offs betekenen.

18.40 Bij Achilles is aanvoerder Freek Thoone er niet bij. Spits Emir Smajic is uit de basis verdrongen door Niek Versteegen (foto), die de laatste drie wedstrijden telkens wist te scoren.

Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; Amaarouk, Sürmeli, van de Beek, Dekkers, van Steen; Versteegen.