Tennisster Hogenkamp naar halve finales in Tunis

DOETINCHEM - Tennisster Richèl Hogenkamp heeft vrijdag de halve finales bereikt van het ITF-toernooi in Tunis.

De 25-jarige Doetinchemse rekende op het gravel in de Tunesische hoofdstad af met Manon Arcangioli. De Française was als zogeheten 'lucky loser' toegelaten tot het hoofdtoernooi: 6-4 6-1. De als derde geplaatste Hogenkamp strijdt zaterdag om een finaleplaats met weer een 'lucky loser', Agnes Bukta uit Hongarije.

Lucky loser is een term uit de sportwereld die aangeeft dat een deelnemer die (of team dat) zich in eerste instantie niet wist te plaatsen via kwalificatiewedstrijden, toch mag meedoen aan het hoofdtoernooi.

De Nederlandse tennisster trekt in Tunis de vorm door die ze vorige week al toonde in Bratislava, tijdens de confrontatie tussen Oranje en Slowakije in de Fed Cup. Hogenkamp besliste de tweestrijd om een plek in de wereldgroep van het landentoernooi door het vierde enkelspel, tegen Kristina Kucova, te winnen. Ze bezorgde Nederland daarmee het beslissende derde punt.

