Het zwemwater in Gelderland is nog koud, maar wél veilig

ARNHEM - Op 1 mei begint het Europese zwemseizoen. Op 84 zwemlocaties in Gelderland kan er dan weer veilig buiten gezwommen worden in plassen en meren.

Elk jaar wijst de provincie een aantal zwemlocaties aan. Dit jaar zijn dat 84 plekken in 70 wateren. De plekken worden van 1 mei tot 1 oktober regelmatig gecontroleerd op waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne. De Nevelhorst bij Didam is dit jaar van de lijst afgehaald omdat die een andere functie krijgt.

Evelien van Wiggen zwemt graag bij de Redichemse Waard. Dit water staat nou net niet op de lijst van de provincie. Alleen plekken met een uitbater waar veel gezwommen wordt, komen op die lijst terecht. Ergens anders zwemmen mag, maar de provincie raadt het af.

Volgens Evelien is het water bij de afgraving in de zomer schoner dan bij de Meent, die wel op de lijst van officiële zwemwaters staat. Ze denkt dat het komt doordat het water in de afgraving een stuk dieper is.

Uitstekend, goed en aanvaardbaar

Toch is de kwaliteit bij de Meent ook goed. Afgelopen weken zijn alle aangewezen zwemlocaties gecontroleerd en bijna alle Gelderse zwemplekken krijgen het predicaat goed of uitstekend. Slechts één plek krijgt het stempel aanvaardbaar, de Oude Pol bij Nunspeet.

Dat de Oude Pol het predicaat aanvaardbaar heeft in plaats van goed, betekent niet dat er nu iets mis is met het water. Het predicaat gaat om gemiddelde over vier jaar. Door de lozing van een boer een tijd geleden krijgt de plek nu nog een lagere gemiddelde waardering.

Watercheck

Als je gaat zwemmen bij één van de zwemwaters is het handig om eerst even te controleren wat de laatste informatie is. Als er iets mis is met de kwaliteit, zoals bijvoorbeeld blauwalg is dat te lezen op teletekst van Omroep Gelderland, of op de zwemwater app. Op zwemwater.nl zijn alle zwemplekken in Nederland te vinden.

Zwemmen mag in Nederland bijna overal. Het is wel altijd op eigen risico, ook op de aangewezen zwemlocaties. En de provincie waarschuwt dat zwemmen in de rivier levensgevaarlijk kan zijn.