Jerrycan met bedankbriefje langs snelweg

NIJKERK - Een jerrycan langs de A28 bij Nijkerk heeft vrijdagmiddag voor beroering gezorgd onder voorbijgangers. Na controle bleek het echter te gaan om een cadeau voor een onbekende weldoener. De eigenaar moest de jerrycan toch verwijderen.

De politie kreeg 's middags enkele meldingen binnen over de jerrycan. Het object stond langs de afrit van de A28 richting Nijkerk. Voorbijgangers dachten dat het misschien gedumpt drugsafval was en schakelden daarom de politie in. Eén getuige zag de man die de jerrycan had geplaatst en gaf diens kenteken door aan de politie.

Bijzondere wending

Toen agenten de man vonden en hem hierop aanspraken, kreeg het verhaal een bijzondere wending. De man had een week eerder op dezelfde plek pech gehad met zijn auto. Een onbekende had hem een jerrycan met water gegeven om het voertuig weer aan de praat te krijgen.

Omdat de man geen gegevens had van zijn weldoener, plaatste hij de jerrycan met water op dezelfde plek waar hij geholpen was. Ook legde hij een bedankbriefje erbij. Ondanks het bijzondere gebaar, moest de man toch de jerrycan van de politie weghalen.