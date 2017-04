John van den Brom gunt Vitesse alles, maar de beker niet

ZEIST - AZ-trainer en Vitesse-icoon John van den Brom staat zondag voor een speciale wedstrijd. Niet alleen om dat hij met zijn team in de bekerfinale staat, maar ook omdat zijn geliefde club Vitesse de tegenstander is.

Van den Brom speelde twaalf seizoenen lang voor de Arnhemmers, verdeeld over twee periodes. Daarnaast was hij ook nog een jaar trainer bij Vitesse. Maar zondag staat hij dus met AZ tegenover Vitesse en wil hij koste wat het kost winnen.

'Ik gun Vitesse die beker niet, maar dat is logisch. Ik gun ze daadwerkelijk alles, maar zondag niet. Dat zal aan de andere kant ook zo zijn als je het daar vraagt. Natuurlijk is het bijzonder dat je tegen je oude club staat en daar mensen kent. Dat is leuk, maar meer ook niet',

Gelijkwaardig

John van den Brom en Vitesse-trainer Henk Fraser vinden niet dat er een favoriet is aankomende zondag. 'Beide ploegen kennen elkaar door en door en ontlopen elkaar niet zoveel', zegt Fraser. 'Beide ploegen hebben wel spelers die kunnen voetballen als je ze de ruimte geeft.'

Bekerfinale van 1990 uitwissen

Beide trainers willen natuurlijk ook de bekerfinale van 1990 tegen PSV uit hun gedachten wissen. Vitesse omdat de ploeg toen verloor en nu graag een prijs wil pakken. En aangezien de club 125 jaar bestaat is dat een mooie bijvangst.

Van den Brom wil die finale uit zijn gedachten wissen omdat hij in die finale een penalty miste waardoor Vitesse met 1-0 verloor en dus de beker niet won. 'Ja, zondag is de dag dat ik dat voor mezelf uit mijn gedachten kan wissen. Wat er toen precies gebeurde? 'Dat weet ik niet meer, dat is heel lang geleden', zo lacht de AZ-trainer de vraag weg.

Geel haar voor Kashia

En mocht Vitesse winnen, dan zal Guram Kashia voor één dag anders door het leven moeten. Hij sloot een weddenschap af met RTL-verslaggever Simon Zijlemans.

'Ik verf mijn haar dan voor één dag geel', aldus Kashia.

