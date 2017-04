'Kleurexplosie bij ophalen rijbewijs gemeente Berkelland'

BORCULO - Als kunstenaar wil je natuurlijk niets liever dan dat je werk wordt gezien door een groot publiek. Van de gemeente Berkelland mogen daarom lokale kunstenaars exposeren in de hal van het gemeentehuis. Kunstenaars zijn daar blij mee, want bezoekers stappen makkelijker een gemeentehuis binnen dan een galerie of een museum.

'De drempel is toch lager', zegt Harrie Stortelder. Hij exposeert in onder andere Parijs, Londen en Beijing, maar vindt het ook belangrijk om aan de inwoners van zijn eigen gemeente zijn kunst te laten zien. Hij schildert in de COBRA-stijl. Kleurrijk en expressief. 'De mensen krijgen echt een kleurexplosie als ze straks hun rijbewijs op komen halen', lacht Gerrit Huiting van de Stichting Berkelland Cultuur.

Inspiratie uit de natuur

Samen met Klaus Isinhofer en André te Dorsthorst richt hij vandaag de nieuwe tentoontstellingsruimte in. Naast het werk van Harrie Stortelder, bekend onder de naam Hasto, laat ook Renee van Elburg zien wat ze in huis heeft. Ze is keramiste en woont in Ruurlo. 'Mijn inspiratie komt uit de natuur. Momenteel zijn de beelden gebaseerd op vogels. Men zegt dat mijn beelden een beetje wereldvreemd en humoristisch uit hun ogen kijken en ze komen tegelijkertijd kwetsbaar en toch krachtig over'.

Eerbetoon aan overleden kunstenaar

De komende twee maanden zijn de kunstwerken te zien. Afgelopen periode was de kunst te zien van Derk Havinkhorst en Ton Reukers. Reukers overleed vorig jaar. Zijn vrouw vertelt geëmotioneerd dat het heel mooi is dat in het gemeentehuis het werk van haar man te zien was. 'Het is toch iedere keer een eerbetoon aan hem. Het is het laatste wat je kunt doen.'

Derk Havinkhorst heeft alleen maar positieve geluiden gehoord. 'Het is heel erg mooi dat iedereen de kans krijgt om hier te exposeren. Voor sommigen is dat soms lastig'. Of hij ook nog iets verkocht heeft? 'Nee, dat nog niet, maar wie weet.'