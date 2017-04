Koninklijk beeld in Apeldoorn; de jonge Wilhelmina

Pieter bij het beeld van Wilhelmina in Apeldoorn

ARNHEM - Is ze net ter kerke geweest? Die dame die daar staat in het brons. Met haar grote hoed op en haar paraplu of is het toch een parasol in haar hand. Wellicht maakt ze zomaar een ommetje door koninklijk Apeldoorn. De jonge koningin Wilhelmina.

Het beeld is gemaakt door kunstenares Greet Grottendieck. Ze heeft haar gemaakt zoveel mogelijk als een gewone mevrouw, die zich onder het volk begaf. Sinds 1998 staat ze daar zo. En duus niet op een voetstuk. Ze staat voor de kerk waarvoor ze zelf als elfjarig meisje de eerste steen legde. Je kunt even bij haar gaan zitten op het bankje dat daar speciaal geplaatst is.