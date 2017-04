Vlogger laat leven van 13-jarige in Tweede Wereldoorlog zien

CULEMBORG - Hoe was het om als 13-jarige te leven in de Tweede Wereldoorlog? De 14-jarige Culemborger Maurits van Brakel laat met zijn vlogs op Youtube zien hoe de laatste weken van de oorlog waren.

'Het verhaal gaat over de 13-jarige Evert. Hij is vrolijk en houdt van grapjes. Evert leeft in de oorlog, maar ziet de gevaren er niet van in. Hij vindt het wel leuk, die vliegtuigen en kogels', vertelt Maurits bij de Week van Gelderland van Omroep Gelderland.

'Hij heeft twee broers: Klaas en Joris. Laatstgenoemde zit ondergedoken omdat hij gedwongen werd om te gaan werken in Duitsland. Dat verhaal wordt ook aangehaald in de vlogs.'

Waargebeurde verhalen

De vlogs genaamd 'Evert_45' zijn een initiatief van onder andere het Verzetsmuseum en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde verhalen van verzetsmensen en ouderen. Met de vlogs willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat de verhalen ook onder de huidige jongeren blijven leven. En dat ze hun vrijheid niet voor lief nemen.

Maurits werd uiteindelijk door het castingbureau uitgekozen om in de rol van de 13-jarige Evert te kruipen. Wat vond hij het lastigste van die rol? 'Je speelt in een andere tijd met andere woorden. Zo kenden ze toen de woorden 'super' en 'cool' nog niet. Dat ging nog wel een aantal keren fout. Toen heb ik er steeds 'knal' van gemaakt.'

Inlezen bij Verzetsmuseum

Als voorbereiding op de vlogs gingen de regisseur en acteurs naar het Verzetsmuseum in Amsterdam. Daar lazen en hoorden ze de verhalen van jongeren die in de oorlog geleefd hebben.

'Ik heb hierdoor meer geleerd dan bij geschiedenis op school. Ook vind ik vlogs veel leuker om te kijken dan de saaie geschiedenisboeken lezen. Dus dit is denk ik een leuke manier om mijn leeftijdsgenootjes erbij te betrekken.'

De vlogs zijn te vinden via deze link.