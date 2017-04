Zin in een leuk uitje? Dit zijn de tips voor dit weekend

ARNHEM - Nog geen plannen voor dit weekend, maar wel zin om er op uit te gaan? De redactie van UIT met Esther helpt je een handje met deze uitgaanstips.

Plantenruilbeurs

Heb je een paar planten over dan is de plantenruilbeurs zaterdag in Lichtenvoorde misschien wel wat jou. In buurthuis 'de Schoppe' organiseert Groei en Bloei een plantenruilbeurs. Behalve vaste planten kunnen er ook zaden en heesters geruild worden. De beurs is van 10.00 tot 11.00 uur.

Meer informatie op website Groei en Bloei

Food Truck Parade

Dit weekend wordt het lekker smullen in de SSP-hal in Ulft. Voor de eerste keer wordt daar de indoor/outdoor Food Truck Parade georganiseerd. Zo'n 20 foodtrucks gaan de bezoekers verwennen met allemaal lekkernijen. Aan de kinderen is ook gedacht, want er staan een paar kermisattracties. Verder zijn er toneelvoorstellingen en live-muziek.

Kijk hier voor meer informatie

Kampioenschap bommetje

Altijd al een echte bommetjes-kampioen willen worden? Dan is zondag jouw dag, want in het Boschbad in Apeldoorn wordt het Apeldoorns Kampioenschap Bommetje gehouden. Met de wedstrijd opent het zwembad het nieuwe seizoen.

Facebookpagina Boschbad

Opening Polocrosse seizoen

Het polocrosse seizoen gaat weer van start. Traditiegetrouw wordt het seizoen geopend in Otterlo. Polocross is een teamsport te paard. Het is een combinatie van Lacrosse en Polo en is overgewaaid uit Australië. Zaterdag en zondag zijn er verschillende wedstrijden bij groepsaccommodatie Peppelenburg.

Website polocrosse