Conducteur geslagen in Nijmegen

NIJMEGEN - Een treinconducteur in Nijmegen is donderdag mishandeld. Hij werd geslagen en geduwd door een passagier.

De passagier probeerde hoogstwaarschijnlijk onder een controle uit te komen. Hij moest zijn vervoersbewijs laten zien van de conducteur. Eerst deed hij alsof hij naar zijn kaartje op zoek was, maar toen de trein stopte op station Heyendaal probeerde hij snel uit te stappen.

De conducteur probeerde dat te voorkomen, maar zonder succes. De passagier sloeg de conducteur en duwde hem omver. Daarna ging hij er vandoor. In de buurt van het station werd nog naar de man gezocht maar hij was in geen velden of wegen meer te bekennen.

Man scheldt op politiemedewerkers telefooncentrale

Het was niet de enige keer donderdag dat de politie in Nijmegen te maken kreeg met agressie. Een man van 52 werd aangehouden omdat hij medewerkers van de telefooncentrale (via nummer 0900-8844) had gebeld en uitgescholden. De man is verhoord en kreeg een proces-verbaal aan zijn broek.