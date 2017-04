Muziekvereniging Excelsior met subsidiegeld naar China

Foto: Muziekvereniging Excelsior

WINTERSWIJK - Muziekvereniging Excelsior in Winterswijk krijgt een bedrag van 10.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het geld is bedoeld voor een reis van het gezelschap naar een festival in China in oktober.

In de plaats Nanjing wordt dan het jaarlijkse internationale harmoniefestival gehouden. Excelsior is als enige Nederlands orkest uitgenodigd voor deelname. Om in aanmerking te komen stuurden de Achterhoekers een dvd met concertopnamen, aangevuld met schriftelijke informatie en beeldmateriaal naar de festivalorganisatie. In Nanjing treedt Excelsior in grote zalen op waar tot drieduizend bezoekers in kunnen. Excelsior sluit de reis af met een excursie naar de havenstad Shanghai.