'Mensen vlooien elkaar te weinig'; volgens bioloog kunnen mensen veel leren van apen

APELDOORN - Bioloog Patrick van Veen leidt elke week medewerkers van bedrijven rond in de Apenheul. Het idee: kijk maar eens goed naar die apen, het is net de werkvloer! Over die vergelijking van mens en aap schreef hij het boekje 'Verliefd op je klant.'

'Veel organisaties hebben problemen op het gebied van communicatie, klantenwerving, samenwerking et cetera. Wij houden ze door deze rondleiding een spiegel voor: wat gebeurt er en wat functioneert niet?', vertelt Van Veen bij de Week van Gelderland van Omroep Gelderland.

'Het gedrag van apen is de perfecte spiegel hiervoor. Apen vlooien elkaar, maar hebben helemaal geen vlooien. Dat doen ze om relaties met elkaar op te bouwen en het vertrouwen te winnen. Als apen stoppen met vlooien, valt de groep uit elkaar. Bij mensen zijn de informele gesprekken het samen koffie drinken het vlooien. Maar tegenwoordig zitten meer medewerkers op hun telefoon dan dat ze koffie drinken met collega's.'

Kinderen stelen

Van Veen haalt ook de berberaap aan. Deze apensoort staat erom bekend het kind van de soortgenoot te stelen en dan toe te eigenen. 'Het is voor die apen een statussymbool. Als ik dit verhaal vertel, denken mensen meteen aan projecten of klanten van hun werk. Of aan die iets grotere nietmachine op hun werk met een naamsticker erop. De vraag aan het bedrijf is dan: wat is jouw kindje en wat ga je eraan doen?'

Pestgedrag herkennen

Verder nodigt hij ook vaak leerkrachten uit: 'Door te kijken kunnen zij sneller pestgedrag herkennen. Tussen plagen en pesten zit namelijk een groot verschil. Als altijd dezelfde persoon de klos is, valt het onder pesten. Bij plagen gaat het over en weer. Bij de zilverruggorilla zie je: hij is de baas en deelt een tik uit als iets hem niet zint. Bij de leerkrachten geldt dan: laat zien wie de baas is en neem de verantwoordelijkheid om alles op te lossen.'