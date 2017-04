Spoortrillingen in Tricht: GroenLinks slaat met vuist op tafel

TRICHT - De Statenfractie van GroenLinks wil dat Gedeputeerde Staten zich bemoeien met de situatie in Tricht. Daar klagen inwoners al jaren over trillingen door goederentreinen.

Volgens plaatselijke metingen waar dagblad de Gelderlander vandaag over publiceert zijn 8 van de 10 treinen die trillingen veroorzaken te zwaar beladen. Daardoor ontstaan scheuren in huizen en beleven aanwonenden korte nachten.

Uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport, die toezicht houdt op de veiligheid op het spoor, zou maar 0,4 procent van alle treinen die door Tricht rijden, overbeladen zijn.

Vreemd, denkt de fractie

'Dat is toch raar', zegt Wouter Witteveen van GroenLinks in de Staten van Gelderland. 'Zoveel klachten uit metingen van bewoners en dan dat percentage van de inspectie.'

Zijn fractie wil daarom van GS weten welke gegevens kloppen. GroenLinks is verder benieuwd naar het resultaat van maatregelen om hinder in Tricht tegen te gaan. Die werden eerder aangekondigd na overleg tussen de provincie, gemeente Geldermalsen, spoorbeheerder ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uitbreiding goederenvervoer

De trillingsoverlast in Tricht heeft een lange geschiedenis. In 2010 werd duidelijk dat Tricht de gevolgen van uitbreiding van het goederenvervoer per spoor zou merken. Bijna twee jaar geleden trokken zo'n tweehonderd bewoners van het dorp in een protestmars naar het gemeentehuis van Geldermalsen. Tricht heeft nu twee sporen en daar komt een derde spoor bij.

Volgens ProRail in 2015 zou het dorp drie onderdoorgangen krijgen, maar bewoners lieten toen al weten daar geen brood in te zien en te vrezen voor nog meer trillingsschade aan hun woningen.

GroenLinks wilde vandaag schriftelijke vragen indienen bij de provinciale griffie. Maar die had de dag na Koningsdag vrij.

Zie ook: