VIDEO: Twintig koeien aan leer, een vrachtwageninterieur van meer dan een halve ton

NIJMEGEN - Klassiek gevalletje van een flink uit de hand gelopen hobby. Na 22 jaar als vrachtwagenchauffeur gewerkt te hebben begon Twan Peters uit Nederasselt vijf jaar geleden met het bekleden van het interieur van vrachtwagens. Nu weten vrachtwagenchauffeurs vanuit heel Europa zijn bedrijf in Nijmegen te vinden.

Zijn laatste project staat dit weekeinde tussen 2.500 vrachtenwagen op de grootste Truck Show van Groot Brittannië, het Truckfest in Peterborough.

Twintig koeien aan leer

Het lijkt wel een ruimteschip, zo op het eerste gezicht als de verlichting van de vrachtwagen getest wordt in een daarvoor even donker gemaakte hal van het bedrijf van Twan Peters. Uit de cabine stralen alle kleuren van de regenboog.

De gigantische truck is van een groot Schots transportbedrijf. In Nijmegen gepimpt door vijf Gelderse bedrijven, waaronder de buurman van Twan uit Nederasselt. Alles eruit gesloopt en daarna 20 koeien aan leren bekleding en ladingen bladgoud er weer in.

Tweepersoonbed komt uit het plafond

'It's all about the show', lacht Twan Peters. Waarom? 'Omdat het kan', voegt hij daar nuchter aan toe. 'Ze hebben een passie voor trucks. En dat hebben wij ook.'

Uniek aan dit vrachtwageninterieur is dat alles via een tablet valt aan te sturen. De luxe stoelen (4), flatscreen en audioapparatuur, verlichting in alle kleuren van de regenboog en als klap op de vuurpijl komt er desgewenst met een druk op het scherm van de tablet een tweepersoonsbed uit het plafond van de cabine zakken.

Alleen op sokken erin

Het kost meer dan een halve ton, zo'n gepimpt interieur. 'Eh, ja hobby mag geld kosten zeggen ze', grijnst Peters. 'Je hoeft het ook niet per se mooi te vinden. Het is redelijk smaakgerelateerd natuurlijk. Het is best wel extreem. Sommigen vinden het over the top. Kan ik me iets bij voorstellen.'

Peters rijdt z'n nieuwste kunstwerk vanuit zijn bedrijfshal hoogstpersoonlijk naar Engeland om ervoor te zorgen dat de truck dit weekeinde is te bewonderen tijdens het Truckfest in Engeland. En wat voor alle vrachtwagens geldt, geldt al helemaal voor deze. Schoenen uit. 'Op sokken, dat moet. Altijd op sokken, ja', spreekt het vrachtwagenchauffeurshart in Peters.