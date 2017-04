Hatert heeft oudste wijkcentrum van Nederland. Of toch niet?

NIJMEGEN - Groot feest bij wijkcentrum Hatert! Het wijkcentrum bestaat al vijftig jaar en is daarmee het oudste wijkcentrum van Nederland. Toch?

Vrijwilliger Piet Schiltmans weet het zeker. Hatert heeft het oudste buurtcentrum van Nederland. 'Er was een hele strijd hè.' Inderdaad een strijd want Den Haag maakt ook aanspraak op de titel oudste wijkcentrum. 'Maar in Den Haag is het geen wijkcentrum en dat weten ze nu, dat hebben we uitgelegd', aldus Schiltmans.

Trots

Het verschil is dat het in Den Haag om een buurthuis gaat, dat wordt volledig gerund door de buurt. In Hatert gaat het om het eerste officiële wijkcentrum, een voorziening die vanuit de gemeente is opgezet. Hoewel het verschil in de praktijk klein is, beiden worden draaiende gehouden door vrijwilligers als Piet Schiltmans, is het voor hem toch belangrijk dat Nijmegen de oudste heeft, trots als hij is op 'zijn' buurthuis.

Behoefte aan ontmoetingsplek

Schiltmans werkt al 38 jaar als vrijwilliger. Hij vertelt hoe in de jaren zestig de wijk Hatert in 'no time' uit de grond werd gestampt. 'En toen was er een behoefte aan een ontmoetingsplek. En we hadden daar een wijkcentrum waar alles in zat in feite. Er zat een politiebureau in een tandarts, een bibliotheek. Alles wat de wijk te bieden had zat onder één hoed.'

Daarom was de verslagenheid groot toen dat wijkcentrum in 1986 volledig uitbrandde. Alle verenigingen stonden plotseling op straat. Na flink wat druk vanuit de wijk zorgde de gemeente voor een nood wijkcentrum. Later werd op de huidige locatie het nieuwe wijkgebouw neergezet, was vier jaar geleden volledig is gerenoveerd.

Over tien jaar weer strijd?

Piet Schiltmans bladert door zijn archief en komt de uitnodiging tegen van het veertig jarig jubileum. Toen was er nog geen strijd met Den Haag. Schiltmans: 'Toen zijn ze in Den Haag wakker geworden van verdomd: ze willen ons dat afpakken. En zodoende hebben ze toen pas gereageerd. En hebben we nu over tien jaar weer die strijd? 'Dat is niet uitgesloten als ze weer beginnen. Maar ik hoop van niet. Ik hoop dat ze weten onderhand dat wij de oudsten zijn. Niet dan?'