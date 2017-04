In Nijmegen begint de zomer morgen al

Rosalie Thomassen. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het kwik komt waarschijnlijk niet boven de 12 graden uit, maar in Nijmegen begint zaterdag de zomer al. Dan gaat Nijmegen Summer Capital of Holland weer van start. Doel: jongeren in Nijmegen vermaken. Club achter een reeks van evenementen en activiteiten in de Waalstad is Stichting Zomerhoofdstad.

Deze stichting richt zich specifiek op jonge toeristen uit Nederland en buitenland. 'Jaarlijks komen duizenden internationale studenten naar Nijmegen', zegt projectleider Rosalie Thomassen. Thomassen was vrijdag te gast in het radioprogramma bij Omroep Gelderland met Rob Kleijs. Luister hier het gesprek terug: Uit onderzoek blijkt dat jongeren zich niet zozeer aangetrokken voelen door cultuurhistorie van de oudste stad van Nederland maar wel door het culturele aanbod van de stad, de horeca en winkels en de recreatiemogelijkheden vlakbij het centrum. Velen waren nog nooit in Nijmegen Ruim een derde van mensen uit Zuidwest-, Noordwest- en Noord-Nederland is nog nooit Nijmegen geweest. Een te hoog cijfer, vindt Stichting Zomerhoofdstad. Ook het aantal buitenlandse toeristen naar de provincie Gelderland valt in verhouding met andere provincies zwaar tegen. Gelderland scoort slechter dan Limburg en Noord-Brabant. De hele zomer is in Nijmegen van alles te doen, getuige de agenda op de Engelstalige website Summercapital.nl. Zaterdag begint de zomer met een feest in de voormalige Honigfabriek. Speciaal waterijsje Om 21.00 uur gaan de deuren open voor het publiek en opent nachtburgemeester Angela Verkuijlen het zomerseizoen. Daarna treden Nijmeegse artiesten op, onder wie Keljet en Mario Marini. Tijdens het feest wordt de Summer Capital popsicle gelanceerd, een nieuw Nijmeegs waterijsje. De Summer Capital-campagne duurt tot 1 oktober. Zie ook: Website Summer Capital of Holland