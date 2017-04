WAGENINGEN - De horecaondernemers op de Markt in Wageningen hebben het nu helemaal gehad met de gemeente en Wageningen45, de organisator van het Bevrijdingsfestival op 5 mei.

Op Koningsdag kregen de cafés op de Markt een bezoekje van de afdeling handhaving van de gemeente. De boodschap: op Bevrijdingsdag, volgende week, is een extra tap in de zaak niet toegestaan. De horecavergunning staat dat niet toe. 'Weten deze mensen, die dit soort besluiten nemen, dat ze hierbij ook ons de kans om een boterham te verdienen keihard afnemen?', schrijft café The Doctor op Facebook.

Tappunt buiten 'te duur'

De ondernemers op de Markt lieten begin vorige maand weten dat ze afzien van een tappunt buiten. Ze vinden dat de organisatie daarvoor belachelijk hoge prijzen rekent. Voor een tappunt moet volgens de ondernemers 15.000 euro worden betaald, inclusief btw en bijkomende kosten.

Volgens de ondernemers moeten ze per tappunt 8200 drankjes verkopen om break-even te spelen. Niet reëel, vinden ze. 'Zelfs al wordt het mooi weer, dan is het een te groot risico', zegt André van Holland van café Malle Molen vrijdag.

Directeur Manon Derksen van Wageningen45 zei vorige maand dat de bijdragen van de horeca-ondernemers noodzakelijk zijn om het Bevrijdingsfestival en het defilé te redden. 'Vrijwel alle partijen begrijpen de situatie en werken hieraan mee.'

'Ondernemertje pesten'

Maar ook een extra tap binnen zit er op 5 mei dus niet in. Er mag alleen worden getapt aan de vaste bar. 'De horeca-boa's gaan er toezicht op houden, was de mededeling. De andere jaren mocht het altijd wel', zegt Van Holland.

Erik van der Kolk van Eetcafé Buurman & Buurman: 'Ze hebben actief gezocht om iets te vinden waar ze ons op kunnen pakken. Hoever wil je gaan om ondernemers kapot te maken? Het is je reinste ondernemertje pesten.'

Gemeente: uitleg belangrijk

De gemeente bevestigt dat handhavers langs zijn geweest bij de ondernemers op de Markt en bij enkele daar in de buurt. 'Als gemeente vinden we het belangrijk om ze te laten weten waar ze aan toe zijn', zegt een woordvoerster. Ze wijst erop dat de ondernemers op de Markt niet bijdragen aan het programma. Daarom geldt voor hen niet de evenementenvergunning, maar de horecavergunning.

In de horecavergunning staat onder meer dat een café het aantal tappunten niet mag uitbreiden, zegt de woordvoerster. 'En als er normaal gesproken geen broodjes hamburger worden verkocht, dan mag dat nu ook niet. En het terrasmeubilair moet binnen staan.'

Werd een extra tap in het café de afgelopen jaren gedoogd? 'Ik kan begrijpen dat de ondernemers dat zo zien. Er is binnen niet geteld, omdat de boa's met heel weinig mensen zijn. Er werd wel meteen opgetreden als er een melding kwam over een tap die buiten stond waar dat niet mocht.'

De ondernemers krijgen ook nog een brief waarin een en ander wordt uitgelegd, zegt de woordvoerster.

