Vermiste meisjes Nijmegen gingen vrijwillig weg

NIJMEGEN - De twee meisjes uit Nijmegen die sinds maandagavond zijn vermist, zijn vrijwillig weggegaan. Dat zei de politie vrijdag.

De politie gaat dan ook niet uit van een misdrijf.

Foto's van de meisjes van 15 en 17 jaar oud en nadere informatie zijn niet vrijgegeven uit privacyoverwegingen, zo laat een woordvoerster van de politie weten.

Signalement van de meisjes

De jongste van de twee is 1 meter 70 lang, heeft een gezet postuur, een blanke huidskleur en bruin lang stijl haar. Dat draagt ze mogelijk in een staart. Verder draagt ze een zwarte bril. Wat voor kleding ze draagt, is niet bekend.

Dat geldt niet voor de tweede tiener van 17. Zij droeg maandagavond vermoedelijk een groen vest en een zwarte legging. Ze is kleiner, 1 meter 56 en heeft lang bruin gekruld haar in een staart. Ook heeft ze een normaal postuur.

