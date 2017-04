Orion als lichte favoriet naar volleybalfinale

ULFT - Seesing Personeel Orion staat zondag in de eerste finale om het landskampioenschap. Tegenstander in een vol Martiniplaza is opnieuw Abiant Lycurgus.

Vorig jaar waren de Groningers veel sterker dan de Doetinchemmers, maar dit jaar lijkt alles anders. Orion won de reguliere competitie en versloeg Lycurgus in maart nog met 2-3.

'Wij zijn het grootste deel bij elkaar gebleven en we zijn gegroeid. Zij hadden vorig jaar twee à drie jongens die echt het verschil maakten, dus het verschil is kleiner geworden. Dat biedt kansen voor ons', aldus speler Rob Jorna, die net als aanvoerder Pim Kamps, Joris Marcelis, Erik van der Schaaf en Colin Zuijdgeest ook volgend seizoen in het oranje speelt. 'Sinds de play-offs zijn begonnen droom ik al over het kampioenschap, dat wordt een groot feest hier thuis. We moeten eerst uit en dan eindigen we in onze eigen hal. Mooier kun je het niet hebben!'



Coach Aleksov vertrekt

Het tweeluik om het landskampioenschap is tevens het afscheid van coach Goran Aleksov. Het bestuur heeft er voor gekozen om het contract met de trainer, die dit seizoen de beker pakte en dus nog kans maakt op de titel, niet te verlengen. 'We zitten in de sport, elke dag verandert er iets. Ik ben volwassen genoeg, ik weet dat het een keertje stopt. Maar ik was wel een beetje verbaasd', zegt Aleksov over het moment dat het bestuur bekendmaakte zijn contract niet te verlengen.



Aangezien Orion de reguliere competitie geëindigd is als eerste, spelen de Doetinchemmers de tweede finale thuis. De mannen van Goran Aleksov kunnen daardoor op zondagmiddag 7 mei in eigen huis landskampioen worden.