Fort Pannerden is jarig: 'Het was voor vrijwilligers wel even schakelen'

DOORNENBURG - Fort Pannerden is vandaag precies een jaar geleden vernieuwd. Hoe is het met het fort gegaan? Weten de mensen het fort te vinden en hoe zijn de reacties? Liesbeth Tuijnman, voorzitter van het bestuur van Fort Pannerden, is grotendeels tevreden.

Fort Pannerden werd verbouwd tot 'beleefattractie'. Voor kinderen zijn er bijvoorbeeld de 'elements', interactieve spellen. 'Dit jaar is heel plezierig verlopen. We hebben wel keihard moeten werken. Dit om sommige kinderziektes te bij de spellen eruit te halen, maar ook om de vrijwilligers vol enthousiasme hun werk te kunnen laten doen.

'We moeten niet vergeten dat de vrijwilligers gewend waren maar twee keer in de maand open te zijn met het fort. Nu is dat ongeveer 180 dagen in een jaar. Dat is schakelen en wennen. Maar als ik zie hoe enthousiast de rondleiders bijvoorbeeld zijn, is dat mooi om te zien', vertelt Tuijnman.

'Prognose bezoekersaantallen moeten bijstellen'

En de medewerkers van Fort Pannerden doen het niet voor niets. 'Er zijn ongeveer 12.000 bezoekers geweest het afgelopen jaar. Ik moet wel eerlijk zijn dat we onze prognose hebben moeten bijstellen. We hadden ingezet op 20.000 bezoekers. Maar het zomerterras is bijvoorbeeld nog niet klaar door het ontbreken van financiering en een vergunning. Daarnaast wilden we een steiger aanleggen zodat toerboten met mensen konden aanleggen bij het fort. Maar dat vond Rijkswaterstaat te gevaarlijk.'

En toch was dat wel iets noodzakelijks vertelt Tuijnman. 'Je loopt namelijk niet zomaar langs het fort. Je moet er wel echt naar toe. Dus zijn we in het bestuur nog altijd aan het kijken of er een mogelijkheid is.'

Veel verschillende mensen

Hoewel er misschien minder bezoekers kwamen dan verwacht zijn ze bij Fort Pannerden wel tevreden over de diversiteit van het publiek. 'Eigenlijk alles komt langs, families met kinderen, opgroeiende jongeren en ouderen die geïnteresseerd zijn in het verleden van het fort. Er zijn ook veel kinderfeestjes, want het fort is natuurlijk ook wel iets spannends met die dikke muren. Daarnaast zie je ook niet aan de buitenkant hoe groot het gebouw is natuurlijk.'

Ondertussen kijkt Tuijnman reikhalzend uit naar het komende jaar. 'In de winter was het natuurlijk echt heel koud en daardoor ook minder aantrekkelijk voor bezoekers om te komen. Nu wordt het weer beter en moeten er meer mensen gaan komen. Dus hopelijk verloopt dit jaar dan net zo plezierig.'

