Geen filmpjes meer onder de douche: mobieltjesverbod bij voetbalclub

GROENLO - Jonge voetballers van sv Grol mogen voortaan geen mobiele telefoon in de kleedkamer meer hebben. Dat bevestigt voorzitter Hans Scheinck na een bericht in de Gelderlander.

'We willen niet dat ze filmpjes van elkaar maken onder de douche en dat die verspreid worden op internet', legt de voorzitter uit.

'Het is een preventieve maatregel, we hebben nog geen problemen gehad', benadrukt hij.

Het mobieltjesverbod is een maatregel voor onbepaalde tijd. 'We kijken hoe de jeugd erop reageert. Als ze er zich niet aan houden, dan laten we ze de mobieltjes inleveren.'

Voorlopig moeten de junioren hun mobieltjes thuislaten. 'Voor komend seizoen komen er misschien kluisjes', aldus Scheinck.

Het is niet voor het eerst dat een voetbalclub een mobieltjesverbod voor de jeugd instelt. In ieder geval FC Winterswijk ging sv Grol voor.

