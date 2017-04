Cliënten bewust gemaakt van brandgevaar

ULFT - Cliënten van zorginstelling De Lichtenvoorde in Varsseveld moeten zich bewust worden van brandgevaren in huis. Door middel van de belevingswoning aan de Dames Jolinkweg kunnen mensen zien welke situaties in hun woning gevaarlijk zijn.

'Er zijn allerlei brandgevaren in het dagelijks gebruik in een woning', aldus Suzanne Schmid. 'Waar wij ons niet altijd goed van bewust zijn.' De belevingswoning moet op een visuele manier duidelijk maken welke situaties in huis gevaarlijk kunnen zijn. Zo wordt er een systeem gedemonstreerd, waarbij het gasfornuis automatisch uitgaat wanneer deze te lang brandt.

De woning is gerealiseerd in samenwerking met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 'Zij hebben allerlei vrijwilligers opgeleid om onze medewerkers en cliënten door de belevingswoning te leiden.' Sinds 1 februari worden de cliënten al meegenomen naar de woning, de resultaten zijn tot nu goed. 'De ervaringen zijn heel positief moet ik zeggen.'

Burgemeester Otwin van Dijk nam ook een kijkje in de woning in Varsseveld. 'Volgens mij is het heel goed dat dit gebeurt. Mensen wonen langer thuis ook als ze zorg nodig hebben of een beperking hebben', aldus burgemeester Otwin van Dijk. 'Dan is het goed dat je mensen niet alleen vertelt welke zorg ze nodig hebben, maar ook wat er nodig is om het veilig te hebben.'

Op den duur kunnen ook mensen die niet zijn aangesloten bij De Lichtenvoorde een kijkje nemen in de woning. 'Het is eigenlijk ook heel nuttig voor iedereen', aldus Van Dijk. 'We hebben natuurlijk de brandweer die voor je klaar staat als er wat gebeurd. Maar als we nou gewoon zorgen dat je huis niet in brand vliegt en dat er geen gekke dingen gebeuren, dan hebben we daar het meest aan.'