Marktkooplui niet blij met nieuwe plek

ARNHEM - Ze zijn er niet blij mee, de marktkooplui op de Arnhemse markt. Ze mogen op de vrijdag na Koningsdag niet op hun vertrouwde plek aan de Markt in Arnhem maar moeten verplaatsen naar de Westervoortsedijk. 'Het is gewoon dat bekende woord met peren...,' aldus de groenteboer.

Normaal gesproken staan er zo'n tachtig kramen op de markt, aan de Markt in Arnhem. Rond zeven uur vanmorgen waren dat er nog geen tien. Door Koningsdag en een eventuele huldiging van Vitesse is het marktplein bezet. Daardoor besloot de gemeente de markt eenmalig te verplaatsen naar de Westervoortsedijk.

Te ver

'Te ver van het centrum, weinig parkeerplaatsen', zo luiden de klachten. 'Waarom zetten ze ons niet op het Gele Rijdersplein', aldus André van de groentekraam.

Twijfel over komst

Kees van Barneveld kwam zoals elke vrijdag vanmorgen vanuit Enschede naar Arnhem gereden. Hij staat al veertig jaar op de markt met zijn kraam met stoffen. 'Ik hoop dat de gemeente genoeg ruchtbaarheid heeft gegeven aan het feit dat we nu hier staan.' Ook hij twijfelde wel even of hij vanmorgen wel moest komen. 'Maar het weer was goed, dus ik dacht laat ik toch maar gaan.'