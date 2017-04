Arnhem sluit enkele kroegen tijdens Koningsdag

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft op Koningsdag een aantal horecazaken vroegtijdig laten sluiten, zo meldt Arndt Stroink, manager veiligheid van de gemeente Arnhem.

Dat gebeurde om dat de zaken hun afspraken niet nakwamen, meldt Stroink. 'Ze voldeden bijvoorbeeld niet aan de vergunningen.'

Verder was het een rustige feestdag in Arnhem, zo meldt de manager veiligheid. 'Koningsdag is in goede sfeer verlopen. Er waren geen grote incidenten.' Wel waren er ongeveer 30 aanhoudingen. 'Maar dat is normaal bij deze drukte', aldus Stroink.