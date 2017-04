Koningsdag verloopt rustig in Achterhoek

Foto: REGIO8

ULFT - Koningsdag is in de Achterhoek en de Liemers rustig verlopen. Tijdens de verschillende feesten en festivals die in de regio werden georganiseerd hebben zich geen incidenten voorgedaan.

In de regio werden zoals ieder jaar verschillende grote evenementen georganiseerd. Zo werden er in Ulft op Beapop verschillende optredens gegeven door lokale muzikanten en bands.En ook de Grutstraat en de cafés in Doetinchem liepen weer vol met feestvierders.



De voorspelde regen leek mee te vallen waardoor er tussen de kleine buitjes door gewoon in de buitenlucht feestgevierd kon worden. De verkopers op de verschillende rommelmarkten hebben wel enkele momenten moeten schuilen voor een bui in de ochtend.

Door: Mediapartner REGIO8