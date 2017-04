Lekkage in dierenzaak verraadt hennepkwekerij

WAPENVELD - Een lekkage in een dierenspeciaalzaak heeft donderdagnacht geleid tot de vondst van een hennepkwekerij in Wapenveld.

De politie werd gealarmeerd dat bij de zaak aan de Stationsweg delen van het plafond naar beneden kwamen door de lekkage.

De agenten kregen het vermoeden dat in de bovengelegen woning een hennepkwekerij was. Via een bovenraam kwamen zij binnen en vonden inderdaad een kwekerij met 208 hennepplanten.

Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.