Miranda gaat dineren met de koning: 'Ben nog niet zenuwachtig, maar dat gaat wel komen'

BEUNINGEN - Miranda Bourgonje uit Beuningen was vanochtend nog niet zenuwachtig. 'Maar dat gaat wel komen.' Ze mag vanavond dineren met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Miranda is donderdag net als Willem-Alexander 50 jaar geworden.

Om het jubileum te vieren heeft Willem-Alexander 150 Nederlanders uitgenodigd om bij hem te dineren. Ze moesten alleen wel jarig zijn op 27 april. In totaal hebben meer dan 11.000 mensen zich voor dat diner aangemeld, maar Miranda is één van de gelukkigen.

'Het diner is na 18.00 uur. Het wordt een latertje, want daarna gaan we naar Humberto Tan (presentator van RTL Late Night, red.)', vertelt Miranda.

Het koninklijk gezin op Koningsdag (Foto: ANP)

De Beuningse heeft uiteraard ook een speciale outfit voor deze bijzondere gelegenheid uitgezocht. Het is een chique jurk, maar meer wil ze er nog niet over kwijt. 'Dat blijft nog geheim.'

Zie ook: Miranda mag dineren met de koning: 'Dat sla je niet zomaar af'