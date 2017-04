Politie: geen bijtende stof tijdens Koningsdag

ARNHEM - Het verhaal dat feestgangers in Shooters op de Arnhemse Korenmarkt zijn onwel geworden tijdens de afsluiting van Koningsdag, blijkt niet te kloppen. Dat meldt de politie.

Volgens feestvierders kregen mensen last van hun ogen of luchtwegen door een onbekende stof en zouden meerdere mensen zijn overgebracht naar de EHBO-post. 'Daar blijkt niets van uit de rapporten', aldus de politiewoordvoerder.

Er zou sprake zijn geweest van een bijtende stof in de bar. 'Er is alleen één geval van iemand die GHB had gebruikt. Verder waren er op en rond de Korenmarkt alleen kleine opstootjes. Dat is normaal tijdens een uitgaansnacht.'