Een bijzondere Koningsdag in tien foto's

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De oranje tompoucen zijn allemaal opgegeten, de achtergebleven spullen van de vrijmarkten zijn opgeruimd en de rust is weer teruggekeerd in onze provincie. Om toch nog één keer te genieten van deze bijzondere dag, plaatsen we hieronder tien opvallende foto's, gemaakt op Koningsdag 2017.

De dag begon met een heerlijk warm zonnetje boven Gelderland...

Foto: Ab Donker Foto: Ab Donker ... en een oranje tompouce voor jong en oud ... ... reden voor veel kinderen en volwassenen om hun beste beentje voort te zetten voor een extra zakcentje. Bijvoorbeeld door op te treden ... ... of hun oude spullen te verkopen ... Sommigen genoten liever van een optocht - zoals hier in Heerde ... ... of van de omgeving ...

Foto: Loes van Eck Foto: Loes van Eck ... of haalden hun eigen 'Max Verstappen' naar boven tijdens een zeepkistenrace... ... en wat te denken van een 'sumowedstrijd' in Ruurlo ...

Foto: Twitter Tom Nijland Foto: Twitter Tom Nijland ... maar na al het plezier moet er ook opgeruimd worden... ... zodat vrijdag weer het normale leven op gang kan komen.